Россия не может считаться стратегическим партнером Евросоюза – ЕП

Латвийский депутат убеждена, что ЕС не может сотрудничать с Москвой в то время, когда Кремль оккупировал часть территории Украины.

В комиссии Европарламента по иностранным делам одобрили доклад латвийского депутата Сандры Калниете о состоянии отношений между Евросоюзом и РФ, где было отмечено, что Россию больше нельзя считать стратегическим партнером европейского сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской народной партии, пишет uatv.ua.

По словам депутата, ЕС должен направить четкий сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся.

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“После 2008 года и нападения на Грузию Россия перестала быть ответственным партнером на международной арене и стала опасным для своих соседей государством. Я глубоко убеждена, что время для хорошего дипломатического языка закончилось”, – считает Калнієте.

Латвийский депутат убеждена, что ЕС не может сотрудничать с Москвой в то время, когда Кремль оккупировал часть территории Украины.

“Я считаю, что пока РФ продолжает оккупировать Украину и действовать против других европейских стран, рамки для любого сотрудничества с ней крайне небольшие. Важно продолжать усиливать санкции против России, пока она полностью не будет соответствовать международным нормам и прекратит свою агрессию по отношению к Украине и другим странам”, – добавила Сандра Калниете.

Напомним, что США не будут вести переговоров с РФ до освобождения украинских моряков.