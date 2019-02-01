Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья трех пленных украинских моряков

У военнопленных украинских моряков Терещенко, Зинченко и Беспальченко ухудшилось состояние здоровья.

У военнопленных украинских моряков Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

«В связи с тем, что стало известно о намерении российского омбудсмена Татьяны Москальковой посетить украинских военнопленных, отправила ей письмо с важными просьбами. Прежде всего, проверить состояние содержания и наличия условий для лечения раненых моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко», - говорится в сообщении.

Денисова также отметила, что, по словам адвокатов, у Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья. В связи с этим украинский омбудсмен обратила внимание уполномоченного по правам человека РФ на необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения моряков.

«Жду реагирования Татьяны Москальковой и информацию о предоставлении необходимой врачебной помощи», - подчеркнула Денисова.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

28 января адвокат Николай Полозов сообщил, что 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

15-16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.