После переговоров в Минске новые санкции на саммите ЕС обсуждаться не будут - Могерини
14:10, 12 февраля 2015Политика
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности назвала минские договоренности важными, но не окончательными.
REUTERS
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини не ожидает обсуждения санкций на саммите ЕС на фоне состоявшихся в Минске переговоров по урегулированию на Украине, пишет ТАСС.
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Как сообщает агентство Reuters, Могерини назвала минские договоренности важными, но не окончательными.
Ранее стало известно о том, что начало саммита перенесено на 15:00 (17:00 мск) из-за переговоров "нормандской четверки" в Минске.
Премьер-министр Финляндии Александер Стубб заявил, что вопрос о поставках оружия на Украину "не будет обсуждаться на саммите".
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