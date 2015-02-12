После переговоров в Минске новые санкции на саммите ЕС обсуждаться не будут - Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини не ожидает обсуждения санкций на саммите ЕС на фоне состоявшихся в Минске переговоров по урегулированию на Украине, пишет ТАСС.

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Как сообщает агентство Reuters, Могерини назвала минские договоренности важными, но не окончательными.

Ранее стало известно о том, что начало саммита перенесено на 15:00 (17:00 мск) из-за переговоров "нормандской четверки" в Минске.

Премьер-министр Финляндии Александер Стубб заявил, что вопрос о поставках оружия на Украину "не будет обсуждаться на саммите".