Штайнмайер: соглашение в Минске - шаг к разрядке конфликта

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, размещенном на сайте министерства иностранных дел.

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"Сегодняшнее соглашение - это не комплексное решение и, конечно, не прорыв. Но Минск-2 может быть шагом, который сможет увести нас от спирали военной эскалации в сторону политического импульса после недель насилия", - отметил он, добавив, что "эта возможность стоит усилий".

"Мы надеемся, что обе стороны здесь, в Минске, договаривались серьезно и с добрыми намерениями", - подчеркнул он. "И мы ждем, что они будут удерживаться во время наиболее чувствительной стадии, до вступления в силу соглашения о прекращении огня, от всего, что могло бы подорвать достигнутые договоренности", - отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, он не испытывает эйфории от результатов переговоров. "Но, по крайней мере, мы чего-то достигли. Главное заключается в том, что Москва и Киев договорились о прекращении огня, которое в субботу должно вступить в силу", - отметил он.

"Мы подтвердили минские соглашения, подписанные в сентябре. Мы установили первые четкие временные рамки для имплементации обязательств", - заявил глава немецкого МИДа.