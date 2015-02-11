Порошенко прибыл в Минск на встречу в "нормандском формате"

Об этом сообщает Twitter посольства Украины в Беларуси.

"Президент Украины П.О.Порошенко прибыл в Минск на переговоры в формате "нормандской четверки", - отметили в посольстве.

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По данным СМИ, также в Минск уже прибыли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что переговоры лидеров стран «нормандской четверки» - Украины, Франции, Германии и РФ начнутся в Минске в 17.30 по киевскому времени.