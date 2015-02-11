Порошенко в Минске провел короткую встречу с Лукашенко (фото)

Президент Украины Петр Порошенко в Минске провел короткую встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко ранее заверил, что Украина и Евросоюз на саммите «нормандской четверки» в Минске будут настаивать на безусловном прекращении огня на востоке Украины.

«Могу вас заверить, что Украина и Европейский Союз выступят с единой позицией на Минском саммите. Мы будем говорить одним голосом, и ключевая позиция - мы подчеркиваем и настаиваем: нам необходимо безусловное, без каких-либо предварительных требований, прекращение огня», - сказал глава государства. По его словам, возможно, сегодня наиболее важная дата в истории Украины. Порошенко заверил при этом, что Украина стремится к миру.