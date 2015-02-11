Порошенко, Олланд и Меркель уже ждут Путина во Дворце Независимости в Минске

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель прибыли во Дворец Независимости в Минске для участия в переговорах по Украине.

Их приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. Первым во Дворец Независимости прибыл Президент Украины Петр Порошенко. Читайте такжеУкраина на переговорах в Минске будет требовать восстановления контроля над границей – Климкин Напомним, сегодня в Минске состоится встреча президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Зарубежные лидеры намерены обсудить предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.

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