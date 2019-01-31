Волкер прогнозирует новые санкции ЕС и США против России, если та не освободит украинских моряков

По словам спецпредставителя Госдепа, пока изучаются возможности введения дополнительных антироссийских санкций и проводятся консультации.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявляет, что решений США и Европейского Союза о введении дополнительных санкций в случае отказа России освободить украинских моряков можно ожидать в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

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"Я могу сказать, что США и Европа изучают, какие дополнительные меры мы должны принять, если Россия не оправдает ожиданий относительно возвращения моряков и продолжит свои притязания на контроль в Керченском проливе", - подчеркнул он.

Также спецпредставитель Госдепа сказал, что в феврале в США будет пересматриваться "крымский" пакет санкций, введенных из-за аннексии Крыма Россией, одной из опций является введение новых санкций, но окончательное решение пока не принято.

"ЕС также рассматривает дополнительные санкции, но еще ничего не было согласовано", - отметил Волкер и добавил, что в ЕС в феврале состоится ответная встреча.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков и пытаемся вернуться на дипломатический путь для урегулирования этого кризиса", - подчеркнул Волкер.

Также он сказал, что в ЕС подняли вопрос возможного введения санкций в отношении российских судов, обслуживающих российские порты в Азовском море, или непосредственно этих портов. "Мы провели консультации с некоторыми нашими партнерами из ЕС только несколько дней назад, на которых обсуждалась эта тема", - сказал Волкер.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Чешской Республики и Королевства Дания Томаш Петршичек и Андрес Самуэльсен призывают Европейский Союз рассмотреть целенаправленные меры против Российской Федерации в случае отказа освободить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Соответствующий вопрос будет поднят на встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 18 февраля.