Посол Евросоюза в РФ предпринял демарш из-за задержанных украинских моряков

В свою очередь российская сторона трактовала встречу по-другому.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предпринял официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко из-за удерживаемых в российской тюрьме украинских военнопленных.

Как сообщила официальный представитель ЕС, встреча состоялась в среду, 30 января, пишет dw.com.

"Посол (Эдерер, - Ред.) напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", - говорится в заявлении представителя ЕС.

ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников.

Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали "неприемлемым".

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В свою очередь постпредство РФ при ЕС трактовало встречу по-другому.

В его заявлении отмечается, что обсуждалась "ситуация в Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива". В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС "принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма в Украине".

Демарш - классический инструмент в дипломатии, означающий выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства с целью заявить свою позицию, выразить протест и т.д.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и угрозы европейской безопасности", в которой, в том числе, призвала РФ оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.