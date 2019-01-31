В Москве прошли пикеты в поддержку украинских политзаключенных (фото)

Участники акции называют удерживание украинцев в российских тюрьмах "международным бандитизмом" и требуют немедленного освобождения заключенных.

В центре Москвы группа активистов провела пикеты в поддержку украинских военнопленных и политзаключенных.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на участника акции Веру Лаврешину, активисты российской инициативы "Стратегия-30" проводят такие пикеты ежемесячно.

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"Прохожие на Тверской, наблюдавшие наши пикеты, на этот раз норовили отворачиваться. Режим Путина ослабевает и приближается к своему краху, это уже видят многие. За захват украинских моряков и попытку аннексии Керченского пролива, объявленного "внутренним морем России", им придется расплачиваться ... Обмен пленными затормозился именно из-за российской стороны", - заявила Лаврешина.

Отмечается, что активисты называют удерживание украинцев в российских тюрьмах "международным бандитизмом" и требуют немедленного освобождения заключенных.