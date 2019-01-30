Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщили о подозрении из-за присвоения 8 миллионов долларов

В результате действий злоумышленников сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь".

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили бывшему руководителю ГП "Укркосмос" подозрение в злоупотреблении своим служебным положением.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в этот день внештатному советнику также сообщено новое подозрение в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Еще двум лицам - бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику - о подозрении сообщено в декабре 2018 года.

По информации НАБУ, следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш", и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии Правительства Украины в размере 292,4 млн долларов США.

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"Ради этого бывший генеральный директор ГП "Укркосмос" по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП", - отметили в НАБУ.

Таким образом, 8,245 млн долларов США из полученных компанией внештатного советника, которая зарегистрирована в Республике Кипр, были использованы в его собственных интересах

"В результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины, однако в настоящее время Кабинетом Министров Украины продолжается обслуживанию полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортному агентству уже выплачено около 6 млрд грн", - добавили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, экс-председателя правления ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли финансовому учреждению 8 млн гривень убытков.