В МинВОТ назвали две "чрезвычайно важные" причины вступать в НАТО

Юрий Грымчак объяснил, почему вступление в НАТО является важным для Украины.

Вступление в НАТО является чрезвычайно важным, потому что НАТО обеспечивает коллективную оборону.

Такое мнение в эфире "Прямого" высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

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"Что я думаю о НАТО, почему я считаю это чрезвычайно важным? Первое – НАТО обеспечивает коллективную оборону. Уважаемые мои граждане, тогда на оборону отдельная страна тратит меньше, чем страна, которая сама себя обеспечивает полным комплексом. Так случилось, что когда ты нейтрален, но внеблоковый, ты сам за все отвечаешь. А если ты в военно-политическом союзе, то тебе помогает огромное количество стран", – отметил Гримчак.

Он подчеркнул, что сейчас Украина тратит на безопасность 5%, а страны НАТО – 2%.

"А сегодня, что такое 3% в наших условиях? Это где-то 2-3 миллиарда долларов в год. Это сегодня. Я думаю, через пять лет будет и ВВП больше, и процентов больше, и все больше", – добавил он.

"И второе, почему оно необходимо. Вступление в НАТО – окончательно исключает в будущем смену курса. Страны вступают в НАТО, и, я думаю, после того возвращение к курсу в "таёжний союз" или еще куда-либо станет невозможным. И тогда это будет самое главное", - резюмировал Гримчак.