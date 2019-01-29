"Так а кто заказал Гандзюк?": активисты устроили "встречу" делегатам форума, на котором Порошенко может объявить о походе в президенты

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 29 января, примет участие в форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», на котором, вероятно, заявит о намерении переизбраться на пост президента Украины.

Активисты устроили встречу делегатам съезда, который, вероятно, выдвинет кандидатуру Петра Порошенко в президенты Украины.

Таким образом они привлекают внимание к пребыванию в партии "Блока Петра Порошенко" председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Активисты считают, что они сотрудничают с подозреваемым в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 29 января, примет участие в форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», на котором, вероятно, заявит о намерении переизбраться на пост президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, мероприятие начнется в 14.00. Форум пройдет в Международном выставочном центре в Киеве.

«Во вторник, 29 января, президент Украины Петр Порошенко примет участие в форуме« От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», - говорится в сообщении.

Как известно, ранее представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко в интервью телеканалу «Прямой» заявила, что выдвижение нынешнего главы государства кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах состоится 29 января.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественныхактивистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генеральной прокуратуре, Министерстве внутренних дел и Службе безопасности Украины знают заказчиков убийства его дочери. «Заказчиков знает генпрокурор Луценко. Заказчиков знают в СБУ. Я уверен, что заказчиков изначально знали и в МВД. Знали и молчали. И теперь молчат», - сказал он.

«Сейчас официально объявлен в розыск организатор убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи», - добавил отец Гандзюк.

Читайте такжеГлава Херсонщины отверг подозрение: отцом Гандзюк манипулируют

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

23 ноября в пресс-службе Херсонского областного совета, комментируя заявления отдельных СМИ о том, что председатель облсовета Владислав Мангер является подозреваемым по делу Гандзюк и сбежал из Украиной, сообщили, что Мангер проходит по делу как свидетель и находился в отпуске. 26 ноября в пресс-службе облсовета сообщили, что Мангер вышел из отпуска.

3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк.

4 декабря Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москал-младший. По словам Луценко, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в СБУ заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.