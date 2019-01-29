НАПК нашло в декларациях посла Украины в Иране Бурдиляка "ошибок" на 1,2 миллиона гривень

Посол Украины и депутат подали недостоверные сведения в своих е-декларациях.

Национальное агентство по предотвращению коррупции при проверке деклараций чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка и депутата Черновицкого городского совета Ромео Скрипы выявило признаки уголовных преступлений.

Как сообщает пресс-служба НАПК, должностные лица подали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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Так, дипломат в декларациях за 2015 и 2016 годы недостоверно указал стоимость квартиры в г. Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно указал информацию о доходах членов семьи. Кроме того, в декларации за 2016 год дипломат не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей зарплаты. Всего установлены недостоверные сведения в каждой декларации дипломата на сумму более 1,2 млн грн, о чем уведомлено Национальное антикоррупционное бюро.

В декларации депутата Черновицкого горсовета Скрипы за 2016 год отсутствует информация о его корпоративных правах, доходе от продажи недвижимого имущества, а также об осуществлении расхода на приобретение квартиры. Всего уполномоченные лица НАПК установили декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму более 670 тыс. грн.

«Обоснованное заключение относительно признаков уголовного преступления направлено в Национальную полицию», - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В то же время в ведомстве отметили, что утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.