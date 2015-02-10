Туск пригласил Порошенко на заседание Европейского Совета в четверг

Президент Европейского Совета Дональд Туск пригласил президента Украины Петра Порошенко принять участие в заседании Европейского Совета, которое состоится в Брюсселе в четверг, 12 февраля, для обсуждения ситуации на Донбассе и координации дальнейших шагов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Туска.

Порошенко сообщил об эскалации конфликта и артиллерийском обстреле Краматорска, в результате чего погибли украинские граждане и военные, а также десятки людей были ранены.

Читайте такжеВ результате обстрела Краматорска погибли 11 человек, ранены 58

Глава государства подчеркнул, что эскалация конфликта требует более решительных действий в поддержку Украины со стороны мирового сообщества, в том числе консолидированной позиции Европейского Союза.

При этом Порошенко выразил надежду на урегулирование ситуации путем дипломатических переговоров и политической поддержки на встрече в «нормандском формате» в Минске 11 февраля.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции в «нормандском формате» президент Украины Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

Позже в тот же день Путин заявил, что встреча в «нормандском формате» 11 февраля состоится, «если к тому времени удастся согласовать ряд позиций».