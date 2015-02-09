Меркель: Ближайшие дни покажут, кто заинтересован в переговорах по решению ситуации на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что ближайшие дни покажут, заинтересованы ли все стороны в переговорах по дипломатическому решению ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне, (прямая трансляция проходила на сайте Белого Дома).

"Одним из важнейших сообщений, которые мы можем передать России, и должны это сделать: мы продолжаем преследовать дипломатическое решение, хотя мы уже получили много неудач в этом направлении", - подчеркнула Меркель.

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По ее словам, "в течение ближайших дней мы сможем увидеть, все ли стороны готовы и действительно ли заинтересованы вести переговоры по решению".

Вместе с тем, канцлер Германии отмечает, что "я всегда говорила, что я не вижу военного решения этого конфликта, но мы должны принять все наши усилия, чтобы достичь дипломатического решения".

"Россия нарушила территориальную целостность Украины в двух случаях: в Крыму и также в Донецкой и Луганской областях. Поэтому мы призываем сейчас найти решение, но не в смысле посредника, а в том, что мы также выступаем с позиции интересов европейского мирного порядка", - рассказала Меркель.