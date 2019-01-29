Бой под Крутами стал одним из многочисленных в «крестовом походе» РФ против Украины - Порошенко

Президент Петр Порошенко напомнил, что сегодня в Украине отмечают День памяти Героев Крут.

Бой под Крутами в 1918 году стал одним из многочисленных в многовековом «крестовом походе» России против Украины.

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Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.

«События 29 января 1918 года навсегда врезаны в память поколений украинцев. Ведь под Крутами творилась история молодого, как и бойцы-крутяны, государства. Государства, которое ценой неимоверных усилий и трагических потерь заявило о своем праве быть свободным от ига империи», - отметил он.

По словам президента, «Станция Круты - только одно из многочисленных сражений в многовековом «крестовом походе» России против Украины, однако отважные патриоты, которые защищали Украину под Крутами - настоящие герои, благодаря которым все-таки появилась наша независимость. Как и современные герои, которые на своих плечах крепко держат нашу независимость, защищают свою Родину от посягательств наглого агрессора».

По мнению Порошенко, студенты в бою под Крутами боролись, чтобы «мы победили».

Справка УНИАН. 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, у поселка Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую Народную Республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.