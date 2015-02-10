The Guardian: Визит Путина в Египет – это сигнал для США

Патрик Кинсли в своей статье, которая называется «Визит Путина в Египет – это сигнал для США», опубликованной в британской газете The Guardian, пишет, что президент России Владимир Путин прибыл в Каир с двухдневным визитом, главной причиной которого якобы является укрепление двусторонних связей с Египтом, но это также возможность для обеих стран послать очевидные сигналы США.

В то время как российские и западные дипломаты стараются достичь мирного соглашения для урегулирования украинского конфликта, Путин проводит вечер в оперном театре в Каире. Во время встреч во вторник, за день до возобновления мирных переговоров по украинскому вопросу, Путин, как ожидается, будет говорить о прекращении использования доллара США в двусторонней торговле между Египтом и Россией. Сообщалось также, что во время встречи должны обсудить вопрос о сотрудничестве между российской и египетской газетами.

Аналитики считают, что обе стороны, хотя и заинтересованы в укреплении отношений между ними, в первую очередь стремятся донести до международного сообщества то, что другие не могут диктовать им, какой должна быть их внешняя политика. В середине переговоров, которые лишили его большинства друзей, Путин хочет показать, что у него по-прежнему есть союзники, сказал Бен Джуда, биограф Путина и автор «Хрупкой империи», книге о путинской России.

«Он устроил целое представление, чтобы показать, что он не изолирован», – сказал Джужа, напомнив о том, что Путин ранее посещал Китай и Индию, когда на него оказывали давление. «Это также способ подорвать власть США, поскольку Каир является частью американской империи».

«Россия хотела бы более тесных отношений с Египтом. Но сейчас это не является одним из 500 главных приоритетов для нее, поскольку есть много других более важных дел».

Со своей стороны, Египет, возможно, хотел бы заключить сделку о поставках кое-каких мелких вооружений из России, но, принимая Путина, главной целью египетских властей было показать, что они не подчиняются внешней политике США, сказал эксперт по вопросам Египта в Гарвардском университете Ха Хеллийер. «Они получат политическую выгоду от того, что покажут США, что не нуждаются в тесных связях с ними и могут рассчитывать на сотрудничество с Китаем и Россией», – сказал Хеллийер.

На этих выходных в Каире повесили сотни плакатов с изображением Путина и надписью «Добро пожаловать». Многие египтяне, поддерживающие нынешний режим, любят Путина за его безусловную публичную поддержку президента Египта Абделя Фаттах аль-Сиси, а на выходных одна из главных египетских государственных газет опубликовала длинную статью о Путине, назвав его «героем нашего времени». Но тот факт, что плакаты были в основном на английском языке, а не на русском или арабском, говорит о том, что их целевая аудитория находится за границей.

Хотя США, в конечном итоге, поддержали авторитарное правительство Египта, они возмутили египетские власти тем, что задержали поставку нескольких вертолетов Apache, в которых нуждается египетская армия – и Египет, вполне возможно, надеется на то, что Россия могла бы восполнить этот пробел в будущем. «Но при заключении сделок на поставки вооружений с Россией главная проблема заключается в том, что египетская армия основана на всем американском, и чтобы это изменить, потребуется довольно много времени и инвестиций», – сказал Хеллийер. «В египетской армии хотят только самого лучшего, а это значит американское оружие, а не российское. И, несмотря на все свои сетования, египетские власти хотят придерживаться линии Запада».

Египет и Россия обсуждают вопрос о поставках оружия уже два года, но соглашение пока так и не заключили.