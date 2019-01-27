Раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово»

Факт перевода правозащитники обнаружили случайно, пытаясь записаться в очередь на передачи.

Трое незаконно арестованных в РФ раненых украинских моряков были переведены в СИЗО «Лефортово», сообщила журналистка и правозащитница Виктория Ивлева.

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«Трое раненых моряков - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока - вчера или сегодня были переведены из Матросской тишины в Лефортово. Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи. Записаться не удалось, причина - НЕ НАЙДЕН ПОЛУЧАТЕЛЬ», - рассказала она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 и 16 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста для 21 украинского военнопленного моряка до 24 апреля, для троих раненых моряков - до 26 апреля. 18 января адвокаты в полном объеме обжаловали все решения о продлении ареста, все жалобы поданы в установленный российским законодательством трехдневный срок.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и угрозы европейской безопасности», в которой, в том числе, призвала РФ оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.