Украина сделает все, чтобы не "заморозить" конфликт на Донбассе - Чалый

Об этом в эфире “Свободы слова” сказал заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый, передает Еспресо.TV.

“Украина должна сделать все возможное, чтобы избежать замораживания конфликта на Донбассе. Нам не нужно замораживания конфликта, ведь оно ведет к непрогнозируемой ситуации в будущем. Украина выступала и будет выступать за переговоры. Это последний шанс, когда дипломатический процесс может достичь желаемых результатов”, - сказал Чалый.

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Ранее во время заседания СБ ООН по Украине постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в реализации сценария так называемого "замороженного конфликта".