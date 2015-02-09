В ЕС сообщили, что введение новых санкций против России отложили по просьбе Украины
Министры иностранных дел Европейского союза решили отложить введение новых санкций против Российской Федерации из-за просьбы Украины, которая надеется, что это облегчит переговоры о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Как передает РАР, об этом сказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына после завершения Совета ЕС сегодня в Брюсселе.
"Это украинская просьба, чтобы не вводить эти санкции сегодня, немедленно, но принять однозначно решение о принятии санкций, а ввести их в действие в понедельник (16 февраля). Трудно было отказать. Украинцы считают, что такой жест облегчит попытки переговоров и, возможно, создаст новый шанс", - сказал он.
Читайте такжеВ санкционный список Евросоюза попадет заместитель министра обороны РФ Антонов - СМИСхетына назвал запланированные на этой неделе переговоры на тему разрешения конфликта на Донбассе "предварительными шагами", выразив сомнение, что удастся "переломить" ситуацию.
В то же время он отметил необходимость вести переговоры для решения этого конфликта.
Ранее сообщалось, что новые санкции коснутся еще 19 физических и 9 юридических лиц, при этом начало их действия отложено до понедельника, 16 февраля.