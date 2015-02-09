ЕС распространил санкции за Украину на еще 19 физических и 9 юридических лиц, начало - через неделю
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что Евросоюз расширил список лиц, к которым будут применены санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов, на 19 физических и 9 юридических лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Могерини заявила в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
"Мы обсудить и приняли список дополнительных имена из 19 человек и 9 компаний, к которым будет применен запрет на въезд и замораживание активов", - сказала она.
Кроме того, по словам Могерини, было принято решение о том, что это решение вступит в силу 16 февраля, "чтобы дать дипломатическим усилиям максимум шансов на успех".
Вместе с тем она отрицала, что получала от президента Украины Петра Порошенко письма об отсрочке даты введения в действие решение ЕС о расширении санкционного списка.
"Это решение было исключительно решением Совета. Это была наша ответственность", - добавила высокий представитель ЕС.
По словам Могерини, новым дипломатическим усилиям "необходимо дать шанс". "Потом в четверг у нас, глав государств и правительств, будет возможность дать оценку развития событий на местах и развития этой инициативы", - добавила она.
Читайте такжеСМИ: Меркель выдвинула Путину ультиматум и дала времени до средыМогерини вновь подчеркнула, что урегулирование кризиса в Украине может быть только политическим.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, Совет ЕС по вопросам иностранных дел расширил санкционный список лиц, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.
29 января министры иностранных дел стран ЕС поручили расширить действие санкций на новых физических и юридических лиц за причастность к событиям в Украине.
На том же заседании было принято решение о продлении ныне действующих санкций (введенных в марте 2014 года) до сентября.