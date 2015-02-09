Президент Польши почтит память Небесной сотни в Киеве 22 февраля

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польского президента Йоанна Тшаска-Вечорек.

"Президент Коморовский принял приглашение президента (Украины Петра) Порошенко принять участие в мероприятиях по празднованию годовщины Майдана 22 февраля. Президент Коморовский хотел бы почтить память жертв и героев Майдана и подчеркнуть неизменную поддержку Польшей европейского выбора Украины", - сказала пресс-секретарь, информируя о сегодняшней телефонный разговор глав государств.

Читайте такжеВ Польше стартовала президентская кампанияОна также сообщила, что Коморовский обсудил с Порошенко ситуацию в Украине и способы решения конфликта на Донбассе.

"Темой разговора было обсуждение ситуации в контексте нынешних усилий для разрешения российско-украинского конфликта", - сказала пресс-секретарь польского президента.