Янукович охарактеризовал 100 дней Тимошенко

Внешняя и внутренняя политика правительства Юлии ТИМОШЕНКО на протяжении первых 100 дней его деятельности была хаотичной и авантюрной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании оппозиционного правительства.

«Мы с вами убедились в том, и не только мы, но и весь украинский народ, что правительство не имеет стратегии внешней политики. И те действия, которые мы видим сегодня со стороны правительства, выглядят хаотичными и очень часто противоречивыми», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, правительство проводит популистскую политику, которую сложно проанализировать. «Создается впечатление, что политика, прежде всего, проводится лично, отдельными личностями или отдельно премьер-министром. Имитация стратегии целиком понятна и она просматривается невооруженным глазом – это подготовка к будущим (президентским) выборам или досрочным парламентским, мы не знаем этих планов», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что основной целью такой политики является получение безграничной власти. «Но никто не говорит об ответственности, и это грустно, потому что вместе с получением власти мы должны говорить о том, что она ответственна», - считает лидер Партии регионов.

В то же время, глава оппозиционного правительства не смог более четко определить действия правительства, назвав их либо ошибочными, либо такими действиями, которые имеют далеко идущие цели.

«Поэтому те решения, которые принимаются, сложно понять в тех противоречиях, которые существуют в отношениях внутри «помаранчевой» коалиции, в отношениях между премьером и Президентом. Кто же в конце концов возьмет на себя ответственность за все ошибки, и как к этому относиться? Это ошибки или целенаправленные действия, которые приводят к негативным последствиям», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.