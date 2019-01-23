В ЕС ожидают от России немедленного освобождения захваченных украинских моряков

Также в Евросоюзе заявили, что РФ должна обеспечить надлежащее медицинское лечение трем раненым морякам.

В Европейском Союзе продолжают ожидать от Российской Федерации немедленного освобождения захваченных украинских моряков вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в сообщении Представительства Евросоюза при Совете Европы в микроблоге Twitter.

В частности, в Страсбурге состоялась встреча главы делегации ЕС в Совете Европы Меглены Кунева с родственниками захваченных Россией украинских моряков. На встрече высказывалась обеспокоенность ухудшением ситуации с состоянием здоровья украинских моряков.

"ЕС ожидает от России немедленного освобождения захваченных моряков и обеспечения раненых моряков надлежащим медицинским уходом", - говорится в сообщении.

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В Евросоюзе отметили, что выступают в поддержку прав человека.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 и 16 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста для 21 украинского военнопленного моряка до 24 апреля, для трех раненых моряков - до 26 апреля.

18 января адвокаты в полном объеме обжаловали все решения о продлении ареста, все жалобы поданы в установленный российским законодательством трехдневный срок