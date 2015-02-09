Ярема подал в отставку - депутат
12:19, 09 февраля 2015Политика
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Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема подал в отставку.
Ярема подал в отставку - депутат от БЮТ / Фото УНИАН
Об этом сообщила депутат от Блока Юлии Тимошенко Алена Шкрум на своей странице в Facebook.
"Ярема таки написал заявление об отставке.
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Не смотря на то, что поступок явно запоздалый, это поступок сильного человека. Теперь ждем решения Президента", - сообщила депутат.
Напомним, вчера, 8 февраля, СМИ сообщали, что генеральный прокурор Украины Виталий Ярема после критики в Верховной Раде, в частности, и от "Блока Петра Порошенко", написал президенту заявление об отставке еще в пятницу.
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