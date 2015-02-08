Ярема написал заявление об отставке - СМИ
21:03, 08 февраля 2015Политика
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В течение трех недель свои подписи под требованием отправить генпрокурора в отставку поставили 39 народных депутатов из "Блока Петра Порошенко".
В СМИ появилась информация об отставке генпрокурора / Фото УНИАН
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема после критики в Верховной Раде, в частности, и от "Блока Петра Порошенко", написал президенту заявление об отставке еще в пятницу.
Об этом шла речь в эфире программы ТСН.Тиждень со ссылкой на инсайдерскую информацию.
В течение трех недель свои подписи под требованием отправить генпрокурора в отставку поставили 39 народных депутатов из "Блока Петра Порошенко".
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Официального подтверждения информации об отставке Виталия Яремы пока нет.
Напомним, в Раде инициировали отставку генпрокурора еще в середине января.
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