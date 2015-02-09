МИД Литвы: Заявлениям Кремля нельзя верить, слова должны быть подкреплены действиями
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подчеркивает, заявлениям российского руководства нельзя верить, их слова должны быть подкреплены действиями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Линкявичюс заявил в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по вопросам иностранных дел.
"Сейчас уже недостаточно выражать нашу обеспокоенность. Мы видим, что ситуация ухудшается. Мы все ожидаем, что (11 февраля на переговорах в «нормандском формате» - УНИАН) будут достигнуты договоренности, мы ожидаем на дипломатическое разрешение (кризиса на Донбассе - УНИАН), никто не хочет войны. Но мы можем давать оценку только в зависимости от развития ситуации на месте. Мы не можем доверять ни одному слову российского руководства, потому что они ничего не стоят, если это не будет доказано на местах", - заявил он.
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В связи с этим он назвал гарантиями выполнения возможных достигнутых договоренностей изменения на местах.
"Но у меня есть сомнения. Мы не можем делать выводы из заявлений, они ничего не стоят, и мы это видели. Это происходит даже тогда, когда мы с вами говорим", - подчеркнул Линкявичюс.
Глава литовского МИД убежден, что ЕС должен продолжать работу над разработкой новых санкций против России.
"Комиссия должна разрабатывать новые варианты, и если придет время, то они будут добавлены. Все решения должны быть сделаны вовремя, а не с опозданием. Очень часто они вводятся очень поздно", - подчеркнул он.
Линкявичюс уверен, что "все эти разговоры, пожатие рук и групповые фотографии не могут долго продолжаться".
"Должна быть политическая воля, должна быть правда, но не ложь. Мы должны называть вещи своими именами, когда мы говорим о реальности, и принимать во внимание факты", - подчеркнул он.
Говоря о возможности поставок Украине оружия, Линкявичюс отметил, что за таким решением США "стоит определенная логика, ведь украинцы стоят перед лицом внешней агрессии".
"Другая сторона (русская) уже решила этот вопрос - они поставляют (на Донбасс) современное тяжелое оружие, иногда даже во время переговоров. Мы должны помочь Украине не только финансово, политически, экономически, но и военным путем, не посылая солдат, потому что это не обсуждается, но хотя бы помочь Вооруженным силам оборонительным оружием. Но это не коллективное решение, а каждой отдельной страны", - напомнил министр.
Как сообщал УНИАН, Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы.
Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.
Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.
8 февраля президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным договорились о встрече в "нормандском формате" 11 февраля в Минске.