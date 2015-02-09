МИД Литвы: Заявлениям Кремля нельзя верить, слова должны быть подкреплены действиями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Линкявичюс заявил в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

"Сейчас уже недостаточно выражать нашу обеспокоенность. Мы видим, что ситуация ухудшается. Мы все ожидаем, что (11 февраля на переговорах в «нормандском формате» - УНИАН) будут достигнуты договоренности, мы ожидаем на дипломатическое разрешение (кризиса на Донбассе - УНИАН), никто не хочет войны. Но мы можем давать оценку только в зависимости от развития ситуации на месте. Мы не можем доверять ни одному слову российского руководства, потому что они ничего не стоят, если это не будет доказано на местах", - заявил он.

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В связи с этим он назвал гарантиями выполнения возможных достигнутых договоренностей изменения на местах.

"Но у меня есть сомнения. Мы не можем делать выводы из заявлений, они ничего не стоят, и мы это видели. Это происходит даже тогда, когда мы с вами говорим", - подчеркнул Линкявичюс.

Глава литовского МИД убежден, что ЕС должен продолжать работу над разработкой новых санкций против России.

"Комиссия должна разрабатывать новые варианты, и если придет время, то они будут добавлены. Все решения должны быть сделаны вовремя, а не с опозданием. Очень часто они вводятся очень поздно", - подчеркнул он.

Линкявичюс уверен, что "все эти разговоры, пожатие рук и групповые фотографии не могут долго продолжаться".

"Должна быть политическая воля, должна быть правда, но не ложь. Мы должны называть вещи своими именами, когда мы говорим о реальности, и принимать во внимание факты", - подчеркнул он.

Говоря о возможности поставок Украине оружия, Линкявичюс отметил, что за таким решением США "стоит определенная логика, ведь украинцы стоят перед лицом внешней агрессии".

"Другая сторона (русская) уже решила этот вопрос - они поставляют (на Донбасс) современное тяжелое оружие, иногда даже во время переговоров. Мы должны помочь Украине не только финансово, политически, экономически, но и военным путем, не посылая солдат, потому что это не обсуждается, но хотя бы помочь Вооруженным силам оборонительным оружием. Но это не коллективное решение, а каждой отдельной страны", - напомнил министр.

Как сообщал УНИАН, Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы.

Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.

8 февраля президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным договорились о встрече в "нормандском формате" 11 февраля в Минске.