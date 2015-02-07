Переговоры о ситуации на Донбассе в "нормандском формате" продолжатся завтра в телефонном режиме

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что завтра, 8 февраля, в середине дня планируется телефонный разговор в "нормандском формате".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время брифинга в рамках 51-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

"Завтра в середине дня состоится телефонный разговор в "нормандском формате", если все будет хорошо. Пока что это планируется. И я думаю, что там будет продолжено обсуждение острых вопросов, которые сегодня стоят относительно прекращения огня и деэскалации ситуации на востоке страны", - сообщил Порошенко.

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