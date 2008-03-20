На пути ратификации протокола ВТО возникла коммунистическая преграда

На следующей пленарной неделе Верховная Рада может приступить к ратификации протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Об этом заявила народный депутат от фракции НУ-НС, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Ксения ЛЯПИНА, сообщается на официальном сайте блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Мы будем работать над тем, чтобы на следующей парламентской неделе мы могли приступить к ратификации этого протокола”, - сказала депутат. (Следующая пленарная неделя в ВР будет 1-4 апреля – УНИАН).

При этом К.ЛЯПИНА отметила, что в процессе ратификации документа могут возникнуть некоторые трудности.

“Текст протокола должен быть рассмотрен хотя бы на одном из профильных комитетов, в частности, на заседании парламентского Комитета по вопросам экономической политики. Здесь возникает преграда, поскольку комитет возглавляет коммунист (Александр ТКАЧЕНКО - УНИАН), который никогда не поддерживал вступление Украины в ВТО. Поэтому вряд ли будет желание профильного комитета в лице его руководства быстро продвигать рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде”, - подчеркнула К.ЛЯПИНА.

Она также добавила, что Минюст должен предоставить Верховной Раде правильно переведенный текст протокола. «Сегодня мы имеем проблему, когда терминологически неправильный перевод порождает неправильную трактовку. Соглашение, которое будет парафировать ВР, приобретает силу закона, и мы не имеем права ошибиться ни в одной запятой и ни в одном сроке”, - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в Женеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО. Украина должна ратифицировать протокол о вступлении в ВТО до 4 июля 2008 года.