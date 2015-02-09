Путина беспокоит "стремительная милитаризация" Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в интервью ежедневной египетской газете «Аль-Ахрам».

«Украина стремительно милитаризируется. Об этом можно судить по данным статистики: в 2014 году военный бюджет Украины вырос почти на 41%. В текущем году он, по предварительным данным, увеличится более чем в 3 раза и составит свыше 3 млрд долларов – порядка 5% от ВВП страны. И это при том, что её экономика находится в крайне плачевном состоянии и поддерживается в основном за счёт международных, в том числе российских, средств. Безусловно, нас это очень тревожит», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин говорит, что война будет продолжаться, пока не начнутся переговоры с боевиками

При этом президент РФ не упоминает о российской агрессии против Донбасса, где проживают в основном русскоязычные граждане Украины.

Как известно, Россия игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

С начала 2015 года боевики значительно активней начали обстреливать позиции украинских силовиков в зоне АТО и населенные пункты.

Также Россия продолжает усиливать военный контингент на востоке Украины. По данным СНБО, на сегодняшний день общая численность российских военных на подконтрольных боевикам территориях достигла 12 тыс.

Представители украинской власти неоднократно заявляли, что готовы идти на любые переговоры ради урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия настаивает на изменении конституционного строя Украины.