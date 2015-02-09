Путин возложил вину за конфликт в Украине на США

Такое заявление сделал Владимир Путин в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", передает Би-би-си.

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"Украинский кризис возник не по российской вине. Он стал следствием попыток США и их западных союзников - которые посчитали себя "победителями" в "холодной войне" - навязывать повсюду свою волю", - сказал он.

Кроме того, по его мнению, в рамках программы ЕС Восточное партнерство были предприняты попытки "оторвать" ряд государств бывшего Советского союза от России, поставить их перед искусственным выбором "с Россией или с Европой".

"Мы видели, как натовская инфраструктура все ближе перемещается к российским границам, как игнорируются интересы России", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, РФ игнорирует выполнение минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.