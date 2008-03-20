ПАСЕ хочет послушать Тимошенко

Парламентская Ассамблея Совета Европы пригласила премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО выступить на сессии ассамблеи в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель мониторингового комитета ПАСЕ Сергей ГОЛОВАТЫЙ.

«Повестка дня была утверждена на пленарной сессии – украинских вопросов нет, кроме выступления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО перед членами ассамблеи», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.

В то же время он отметил, что не знает, приняла ли Ю.ТИМОШЕНКО это приглашение.