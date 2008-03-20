ПАСЕ хочет послушать Тимошенко
13:20, 20 марта 2008Политика
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Головатый передал приглашение
|Сергей Головатый
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель мониторингового комитета ПАСЕ Сергей ГОЛОВАТЫЙ.
«Повестка дня была утверждена на пленарной сессии – украинских вопросов нет, кроме выступления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО перед членами ассамблеи», - сказал С.ГОЛОВАТЫЙ.
В то же время он отметил, что не знает, приняла ли Ю.ТИМОШЕНКО это приглашение.
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