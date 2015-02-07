Порошенко, Меркель и Байден «скоординировали дальнейшие шаги» для мира на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Джо Байден обсудили развитие переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, собеседники обсудили развитие переговорного процесса в контексте последних совместных предложений по выполнению Минских договоренностей, наработанных во время встречи Порошенко с Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом на переговорах в Киеве 5 февраля.

Порошенко, Меркель и Байден скоординировали дальнейшие шаги и отметили необходимость немедленного прекращения огня и продолжения диалога относительно воплощения в жизнь всех пунктов Минских договоренностей.

Также они подчеркнули необходимость соблюдения общей трансатлантической позиции относительно ситуации в Украине.

Трехсторонние переговоры состоялись в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.