Порошенко заявляет, что предложения Меркель и Олланда по Украине могут сработать

План по урегулированию кризиса на востоке Украины, предложенный канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, может дать результаты.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по прибытии в Мюнхен для участия в международной конференции по безопасности, передает Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters.

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Речь идет о предложениях, которые обсуждались в пятницу в Кремле на переговорах лидеров России, Германии и Франции. В четверг Меркель и Олланд обсудили эти инициативы с Порошенко в Киеве.

Ранее сообщалось, что Россия, Франция и ФРГ ведут подготовку текста возможного совместного документа об урегулировании кризиса в Украине, предполагающего реализацию минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после встречи лидеров России, Франции и Германии. По его словам, итоги этой работы будут подведены сегодня в телефонном разговоре в так называемом «нормандском формате».