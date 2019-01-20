«Путин-2» никому не нужен: эксперт объяснил, почему новая власть РФ будет вынуждена вернуть Крым

Новому лидеру России придется вести политику нормализации отношений с Западом, считает эксперт.

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что новая власть РФ будет вынуждена вернуть Украине Крым, чтобы нормализовать отношения с цивилизованными странами.

Читайте такжеПутин хочет "съесть" всю Беларусь - социолог

Во время чата на «Главреде» эксперт отметил, что любой российский лидер после Путина, который не вернет Украине оккупированный полуостров, будет восприниматься как «Путин-2», а это никому не нужно.

По словам Эйдмана, многие российские политики не решаются обещать возвращение Крыма Украине после прихода к власти.

"Никто этого говорить не станет, потому что в России все-таки это будет непопулярным решением", — отметил социолог.

"В связи с Крымом в России прошла мощная информационная и пропагандистская кампания. Потому какому-нибудь Навальному (оппозиционер Алексей Навальный — ред.) говорить о том, что он вернет Крым Украине, это будет значить ставить крест на своей политической карьере", — подчеркнул он.

"Другой вопрос — считают ли русские оппозиционеры, что захват Крыма был правильным шагом? Нет, конечно. И многие из них об этом говорили. Однако, что будет, если условный Навальный или другой оппозиционер придет к власти в России?" — указал Эйдман.

По его словам, новому лидеру России придется вести политику нормализации отношений с миром, прежде всего, с Западом.

«Это — очевидная проблема, которая влияет на экономику и все остальное. И вопрос с Украиной придется решать. А Путина будут обвинять в том, что в результате его действий Россия, мягко говоря, поссорилась с Украиной. Поэтому начнутся переговоры", — полагает эксперт», - считает эксперт.

По мнению социолога, часть Донбасса Россия вернет Украине сразу.

"А по поводу Крыма начнутся какие-то переговоры, которые, вероятнее всего, закончатся тем, что Крым будет возвращен (конечно, надо отдать сразу, но так вряд ли будет)", — сказал он.

"Потому что, если Россия не вернет Крым, новую власть РФ не будут на международной арене воспринимать как нормальную демократическую власть, а Россию — как демократическое государство, да и возобновление тесного сотрудничества с цивилизованными странами будет невозможно…", — полагает аналитик.

Игорь Эйдман также заявил, что война на Донбассе может закончиться для Украины либо капитуляцией, либо победой над Россией, так как режим президента РФ Владимира Путина не заинтересован в "разруливании" ситуации, сложившейся на востоке Украины.