Евросоюз вновь призывает Россию немедленно освободить всех пленных украинских моряков

Увольнение должно быть немедленным и безусловным. В ЕС отметили, что украинских моряков удерживают с 25 ноября 2018 года.

Европейский Союз вновь призывает власти России немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

В заявлении отмечается, что Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца апреля арест всех 24 украинских моряков.

"Представительству Европейского Союза в Москве вместе с 15 дипломатическими миссиями (стран) ЕС отказали в праве наблюдения за судебным процессом в Лефортовском районном суде Москвы", - говорится в заявлении.

Читайте такжеСуд в Москве продлил арест всем пленным украинским морякам

В ЕС подчеркнули, что украинских моряков удерживают с 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна и их экипажи, открыв по ним огонь и ранив нескольких человек в районе Керченского пролива.

"Как мы неоднократно заявляли, мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Кроме того, применение силы Россией является неприемлемым", - отмечается в заявлении.

"Мы ожидаем, что Россия немедленно и безусловно освободит 24 захваченных украинских моряков, будет уважать их право на юридическое представительство и беспрепятственный доступ к консульским органам и обеспечит, чтобы раненные моряки получили надлежащую медицинскую помощь", - заявили в ЕС.