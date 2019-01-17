Адвокат Вышинского заявил о проведении обысков у него дома и в офисе

По словам Доманского, сейчас он находится в Херсоне, где знакомится с материалами дела Вышинского и ожидает судебного заседания о продлении срока содержания под стражей его подзащитному.

Адвокат руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявляет о проведении Генеральной прокуратурой Украины обысков по месту его жительства и в офисе, пока он находится в Херсоне.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Пока я в Херсоне ознакамливаюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продление срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, Генеральная прокуратура Украины решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника», - написал Доманский.

Он поблагодарил комитет защиты прав адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области и его членов, которые сейчас осуществляют защиту его прав «на данных мероприятиях, организованных Генеральной прокуратурой Украины».

Согласно информации, размещенной на странице адвоката в соцсети, он проживает в Киеве и работает в Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В декабре суд продлил арест подозреваемого по 27 января 2019 года.

10 января досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершилось. В пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым сообщили, что рассматривать по существу дело Вышинского будет один из районных судов Киева.

Сегодня должно состояться заседание Херсонского горсуда, который рассмотрит продление сроков содержания под стражей Вышинского.