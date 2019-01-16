Председатель ОБСЕ во время визита в Москву поднимет вопрос развертывания реальной миротворческой миссии на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ должен поднять в Москве вопрос о допуске наблюдателей ОБСЕ в оккупированный Россией Крыма и на всю территорию оккупированного Донбасса, включая не контролируемую правительством Украины границу.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словакии Мирослав Лайчак в феврале в рамках визита в Москву поставит перед российскими властями вопрос о развертывании реальной миротворческой миссии на Донбассе.

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Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам в Северодонецке по итогам встречи действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослава Лайчака с представителями Луганской ОГА.

Как заявил Климкин, Лайчак во время визита в Москву в феврале поставит вопрос о создании и начале миротворческой миссии на Донбассе. «Мирослав, который в следующем месяце будет в Москве, для него вопрос реальной миссии будет одним из основных, так как он прекрасно понимает - можно делать определенные практические шаги, но решения можно достичь только путем эффективной миссии», - подчеркнул Климкин.

«Я много раз говорил, мы можем говорить о каких-то вариантах и опциях, но легитимизировать оккупацию и использовать оккупирован Донбасс как толчок к российской модели федерализации Украины России никак не удастся», - добавил министр.

Вместе с тем глава МИД Украины заявил, что «даже представители ОБСЕ, которые работают в том числе на минской площадке, вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ».

«Эта совместная миссия должна иметь - они все прекрасно понимают - военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно абсолютно всем», - подчеркнул Климкин.

При этом он отметил, что Россия пытается перед выборами в Украине манипулировать и вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на предстоящие выборы.

Также Климкин сказал, что были выработаны предложения для Словакии в рамках ее председательства в ОБСЕ в 2019 году.

«Мы сейчас сформировали пакет конкретных предложений, что словацкое председательство попытается сделать именно сейчас и что является ключевыми политическими пунктами. Очень важно, и в этом мы согласны, усилить СММ. Конечно, усилить человеческий потенциал, усилить СММ технически. Нужны и новые камеры, нужны новые дроны, которые Россия постоянно сбивает, а именно эти дроны видели российские конвои», - заявил Климкин.

Также он добавил, что очень важно обеспечить, чтобы наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ имели доступ ко всей территории оккупированного Донбасса, и к участку государственной границы с Россией, которую правительство Украины пока не контролирует.

"Мы говорили о том, что Специальная мониторинговая миссия - поскольку ее мандат распространяется на всю территорию Украины - должна работать и для оккупированного Донбасса, и для оккупированного Крыма. Это будет тема его бесед в России", - подчеркнул Климкин.

Кроме того, глава МИД Украины сказал, что существуют практические вопросы о том, как помочь СММ финансово и технически.

Климкин добавил, что Лайчак понимает, что нужно сделать, чтобы улучшить работу СММ.

В этой связи глава МИД Украины заявил, что сейчас прорабатывается вопрос предоставления СММ нового оборудования. "ОБСЕ получит новые камеры, которые будут лучше фиксировать обстрелы, на порядок лучше. ОБСЕ будет более эффективно использовать дроны, и есть логика, каким образом будет осуществляться эффективное патрулирование, и здесь вы прекрасно понимаете, что нужен доступ. Без такого доступа и политического давления это не будет работать", - заявил Климкин.