Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной

Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует".

Из отдельных очагов огня на Донбассе может разгореться огромный пожар, поскольку политическая воля для примирения участников конфликта отсутствует.

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Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, передает "Немецкая волна". Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил Гремингер.

По его словам, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар". Он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как оккупированный Крым и линию разграничения на Донбассе, а также упомянул "нелегальные выборы" на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" в качестве одного из поводов для обострения ситуации.

Генсек ОБСЕ призвал Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие. Таким жестом доброй воли могло бы стать "освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов".

Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует". Было бы хорошо получить новые импульсы от "нормандской группы", состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но "в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", - подытожил генсек ОБСЕ.