Яценюк сравнил Ющенко с богиней

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает нереальной ликвидацию в Украине института премьерства либо президентства.

Об этом сказал в интервью газете «Известия», комментируя соответствующие высказывания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Он убежден, что институт президентства не будет ликвидирован, как и пост премьера. «Для этого нет ни одного шанса. Если Украина лишится Президента, она станет чисто премьерской республикой со слаборазвитым парламентаризмом. Верховная Рада не готова, в силу сложившейся политической конструкции, стать полноценной ветвью власти», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в этом случае фактически останутся две ветви - исполнительная и судебная. «Но последняя, как известно, коррумпирована, а потому недейственна. В этой ситуации пост президента необходим для обеспечения порядка и баланса. Президент, почти как Фемида, держит в руках весы с тремя чашами, соблюдая их равновесие», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, в тексте Конституции необходимо четче прописать вопросы, которые не дают украинской власти нормально работать: «Что такое подконтрольность правительства Президенту? Каковы полномочия Президента во внешнеполитической деятельности? Каковы правовые основы роспуска парламента? Но ни в коем случае нельзя трогать первый раздел Конституции, чтобы не вызвать всплеск разговоров о языке, внеблоковости и федерализации».

Как сообщалось, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№8 от 1-7 марта 2008 года) высказала мнение о целесообразности упразднить одну из двух высших государственных должностей – или Президента, или премьер-министра.