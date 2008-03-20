Партия регионов не будет блокировать трибуну ВР, а подождет

Фракция Партии регионов не будет блокировать трибуну Верховной Рады Украины и будет ждать заключения комиссии Генеральной прокуратуры по поводу ситуации в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

Она отметила, что фракция Партии регионов получила письменное подтверждение, что Генеральная прокуратура направила в Харьков группу работников.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, фракция надеется на участие в этой группе и представителей от Партии регионов. «На этом не заканчивается харьковская эпопея, и все, кто виновен в краже документов, должны отвечать», - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

В то же время И.БОГОСЛОВСКАЯ сообщила, что вчера, 19 марта, на одном из харьковских телеканалов, «который аффилирован к губернатору Харьковской облгосадминистрации АВАКОВУ», показал оперативные съемки СБУ. Она подчеркнула, что это является нарушением тайны следствия, и фракция Партии регионов требует, чтобы было проведено служебное расследование по данному факту в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 18 марта сотрудники Управления СБУ в Харьковской области осуществили выемку документов в Харьковском горсовете. Эти действия были начаты в рамках расследования уголовного дела, возбужденного, как сообщил пресс-центр СБУ, «по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета».

Вечером 18 марта пресс-служба Харьковского горсовета заявила о «вооруженном захвате» помещения горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.

Вместе с тем 19 марта ВР отказалась пригласить генпрокурора и председателя СБУ, чтобы они проинформировали парламент относительно ситуации в Харькове.

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что 20 марта его фракция будет блокировать трибуну ВР, если Генпрокуратура и СБУ не предоставят информации по поводу событий в Харькове.

Позже председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что Генеральная прокуратура и СБУ выразили готовность после проведения всех необходимых проверок предоставить информацию Верховной Раде о ситуации в Харькове.