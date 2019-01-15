Рада провалила законопроекты об ограничениях на использование квартир как офисов и гостиниц

В частности, законопроект №6424-д предлагал запретить любое использование квартир в многоэтажных домах выше 16 этажей, кроме как для проживания.

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроекты, которыми предлагалось введение ограничений на использование квартир в жилых домах в качестве офисов, гостиниц и других заведений временного проживания.

За принятие законопроекта №6424-д «О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома» с поправкой из альтернативного законопроекта №6424-1 о включении ограничений на размещение хостелов в жилых домах проголосовали 177 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщается в пояснительной записке, на сегодня в Украине "распространяется практика использования квартир в многоквартирных жилых домах как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания".

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Проект закона разработан с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.

В частности, законопроект №6424-д предлагал запретить любое использование квартир в многоэтажных домах выше 16 этажей, кроме как для проживания.

После этого депутаты не смогли набрать нужного количества голосов для принятия альтернативного законопроекта №6424-1 и повторного рассмотрения базового законопроекта.

Как сообщал УНИАН, в конце лета 2018 года заместитель главы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) Лев Парцхаладзе заявил, что ведомство планирует разработать и внести в 2019 году в Верховную Раду законопроект, принятие которого позволит создавать доступное арендное жилье.