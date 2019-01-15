Климкин стал на защиту кинотеатра "Киев"

Власти столицы не продлевают договор с ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев» и планируют определить нового арендатора помещений кинотеатра на конкурсной основе.

Киеву необходимо сохранить кинотеарт "Киев".

Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Судьба кинотеатра "Киев" меня очень волнует. Именно здесь уже много лет подряд успешно проходит Киевский международный кинофестиваль "Молодость". И именно здесь иностранные посольства проводят национальные дни кино. Кинотеатр "Киев" - один из тех арт-объектов, которые являются безусловной частью столичной идентичности. Трудно представить, сколько первых свиданий прошло за этими дверями. Или же сколько было здесь буквально на коленках написано рецензий, благодаря специальным и фестивальным кинопоказам. И просто невозможно представить культурную карту нашей столицы без кинотеатра "Киев". Знаю, что Киевсовет собирается объявить конкурс по дальнейшему арендатора. Киеву нужен "Киев", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве проведут конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра «Киев» в связи с завершением сделки с ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев».

Справка УНИАН. Кинотеатр «Киев» расположен на улице Большая Васильковская, 19, является коммунальным кинотеатром и последние годы находится в аренде. Кинотеатр «Киев» открылся 23 ноября 1952 года. Строительство кинотеатра началось еще до войны. Благодаря новым решениям «Киев» стал одним из образцовых кинотеатров страны. С 2000 года в кинотеатре начался первый за пятьдесят лет капитальный ремонт. Кинотеатр был полностью реконструирован. Теперь это культурный центр «Кинотеатр «Киев».