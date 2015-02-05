Керри: Россия должна выполнить минские договоренности и прекратить агрессию против Украины

Об этом государственный секретарь США Джон Керри сказал в рамках совместного заявления с президентом Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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Джон Керри отметил, что во время переговоров с Петром Порошенко важнейшим вопросом была неустанная агрессия России на востоке Украины. "Мы не ищем конфронтации с Россией, и никто этого не делает - ни президент Порошенко, ни США, ни Евросоюз. Мы очень надеемся, что Россия изменит свой курс для того, чтобы было дипломатическое решение ситуации. Это то, чего мы хотим", - отметил Джон Керри.

"Наш выбор - это дипломатическое и мирное решение вопроса", - подчеркнул Джон Керри. В связи с этим он отметил, что Россия должна сесть за стол переговоров для того, чтобы достичь политического решения конфликта на Донбассе.

Кроме этого госсекретарь отметил, что "мы не можем закрыть глаза на поставки танков, которые поступают через украинско-российскую границу на Донбасс. Мы также не можем закрыть глаза на российских боевиков, которые воюют на востоке без знаков отличия, а также на то, что Россия возглавляет незаконные группировки сепаратистов на поле боя. Мы не можем закрыть глаза на современные ракеты и современные радарные возможности и другие военные возможности в технологическом плане, которые Россия переправляет через границу, через суверенную линию...". Он отметил, что такие действия России нарушают минские соглашения относительно необходимости начать соблюдение устойчивого режима прекращения огня.

Госсекретарь подчеркнул, что США ожидают от России вывода войск с восточной Украины и освобождения всех заложников.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев также прибудут канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд с новым мирным планом. После визита в Киев они поедут в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.