Ющенко еще не стал своим для Востока, но уже стал чужим для Запада?

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО считает падение рейтинга Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ситуативным.

В комментарии УНИАН, К.БОНДАРЕНКО сказал, что февральские социсследования его института показывали, что в случае проведения президентских выборов за В.ЮЩЕНКО готовы проголосовать 8,9% опрошенных, за Юлию ТИМОШЕНКО – 23,2%, за Виктора ЯНУКОВИЧА – 22,1%.

Полгода назад, в августе 2007 года, за В.ЮЩЕНКО готовы были отдать свои голоса 12,7% респондентов, за Ю.ТИМОШЕНКО – 18,9%, за В.ЯНУКОВИЧА – 24,6%.

В то же время, по словам К.БОНДАРЕНКО, сегодня Президенту доверяют 20,1% украинцев, не доверяют – 52,1%, затрудняются ответить – 27%; Ю.ТИМОШЕНКО доверяют 33,2% граждан, не доверяют – 44,9%, затрудняются ответить – 21,4%; В.ЯНУКОВИЧУ доверяют 27,6% респондентов, не доверяют – 49,5%, затрудняются ответить – 22,2%.

«Падение рейтинга Виктора ЮЩЕНКО по сравнению с прошедшим годом объясняется несколькими моментами. Во-первых, большинство граждан разочарованы борьбой Секретариата Президента с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО. Электорат В.ЮЩЕНКО во многом живёт мифами и ностальгией об Оранжевой революции и единстве демократических сил, поэтому склоки в оранжевом лагере воспринимаются крайне негативно. На фоне роста симпатий к Ю.ТИМОШЕНКО всё больше бывших сторонников В.ЮЩЕНКО разочаровываются в Президенте», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Также политолог считает, что В.ЮЩЕНКО оторвался от своих электоральных корней (Запад и Центр Украины) и постепенно перемещается в сторону Востока Украины, осваивая электоральную нишу В.ЯНУКОВИЧА и Партии Регионов. «Не став «своим» для Востока, он уже постепенно становится «чужим» для Запада Украины», - считает К.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, не добавила Президенту популярности и газовая война с Россией. «В.ЮЩЕНКО вроде бы и вернулся победителем с газовых переговоров, но не сумел закрепить победу в информационной сфере, а у обывателя сложилось впечатление, что газ – это та сфера, в которой В.ЮЩЕНКО имеет свои кровные интересы. Наконец, В.ЮЩЕНКО не совершил неких значимых поступков, «подвигов», благодаря которым его популярность могла бы возрасти», - отметил политолог.

Всё это, по мнению К.БОНДАРЕНКО, и лежит в основе падения рейтинга Президента.

«Однако всё не так катастрофично: весной 1998 года – за полтора года до президентских выборов – рейтинг Леонида КУЧМЫ составлял 8%, но осенью 1999 года он стал победителем избирательной кампании. Рейтинг В.ЯНУКОВИЧА весной 2003 года составлял 7,5%, но это позволило ему стать одним из фаворитов кампании 2004 года и даже быть объявленным победителем. Так что и нынешнее падение рейтинга В.ЮЩЕНКО – ситуативно: он ещё может сделать выводы и выйти из кризисной для себя ситуации», - считает К.БОНДАРЕНКО.

Справка УНИАН. Рейтинг доверия к ведущим политикам Украины был получен в результате проведенного Институтом Горшенина первого общеукраинского исследования «Оборонная стратегия государства глазами украинцев» в рамках годовой программы социологических исследований 2008 года «ПРОЕКТ СТРАНЫ». Оно проводилось с 7 по 18 февраля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины.

Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2007 респондентов, которые представляют взрослое население возрастом от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Общее количество точек опроса – 129 (63 города и 66 сел). Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.