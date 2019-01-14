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В Украине в этом году появится "посол ООН" – Ельченко

13:44, 14 января 2019
Политика
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Ельченко сообщил о том, что в Украине в этом году появится "посол ООН" \ un.org

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Об этом в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели» пишет постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. В материале отмечается, что с 2019 года в системе ООН вводится так называемый институт послов.

«Отныне такой «посол ООН» будет действовать и в Украине. Но для его, а точнее – её полноценного функционирования - придется пересмотреть подписанное еще в далеком 1992 соглашение между Украиной и ООН, которое уже не соответствует современным реалиям», - подчеркивает дипломат.

По его словам, теперь резиденты-координаторы непосредственно будут подчиняться генеральному секретарю ООН и будут считаться самыми высокими представителями системы ООН в офисах стран.

Постпред Украины при ООН отметил, что «их мандат будет предусматривать не только реализацию программ развития, как это было до недавнего времени, но и улучшение общей координации между агентствами системы ООН и, возможно, самое главное - поддержку правительств для предотвращения кризисов (гуманитарных, в сфере безопасности, политических, техногенных)».

По мнению Ельченко, широкие полномочия резидентов-координаторов должны помочь генеральному секретарю держать руку на пульсе на местах с целью оперативного реагирования. Соответственно, требования и ответственность ООН тоже будут усиливаться.

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Теги: #ООН#Ельченко