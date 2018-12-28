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Неизвестные пытались взломать Twitter-аккаунт постпреда Украины при ООН Ельченко

09:34, 28 декабря 2018
Политика
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Twitter-аккаунт Ельченко пытались взломать / фото ukraineun.org

Об этом он сам написал в своем Тwitter

"Извините за долгое молчание-потратил целый день на восстановление доступа в Твиттер. Кто-то пытался взломать мой аккаунт. Хочу пожелать моим недругам лопнуть от злости. Свою работу делать не перестанем. С наступающими праздниками, друзья", - рассказал Ельченко.

Ранее сообщалось, что хакеры в течение трех лет имели доступ к дипломатическим перепискам Евросоюза, что позволило им загрузить тысячи секретных сообщений.

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Взлом обнаружила компания Area 1, работающая в сфере кибербезопасности. Она передала изданию более 1 100 перехваченных сообщений.

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Теги: #хакерская атака#Владимир Ельченко