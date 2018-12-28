Неизвестные пытались взломать Twitter-аккаунт постпреда Украины при ООН Ельченко

Ельченко пожелал своим "недругам лопнуть от злости".

Неизвестные пытались взломать twitter-аккаунт постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.

Об этом он сам написал в своем Тwitter

"Извините за долгое молчание-потратил целый день на восстановление доступа в Твиттер. Кто-то пытался взломать мой аккаунт. Хочу пожелать моим недругам лопнуть от злости. Свою работу делать не перестанем. С наступающими праздниками, друзья", - рассказал Ельченко.

Вибачте за довге мовчання-витратив цілий день на відновлення доступу в Твіттер. Хтось намагався зламати мій обліковий запис. Хочу побажати моїм недругам луснути від злості. Свою роботу робити не перестанемо. З прийдешніми святами, друзі 🌲🤘 pic.twitter.com/8bNFy5McHE — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) December 27, 2018

Ранее сообщалось, что хакеры в течение трех лет имели доступ к дипломатическим перепискам Евросоюза, что позволило им загрузить тысячи секретных сообщений.

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Взлом обнаружила компания Area 1, работающая в сфере кибербезопасности. Она передала изданию более 1 100 перехваченных сообщений.