Порошенко убежден, что курс на вступление в ЕС и НАТО закрепят до выборов

Президент считает, что внесение изменений в Конституцию о европейском и евроатлантическом курсе Украины будет "очень важным, мощным политическим сигналом".

Президент Петр Порошенко убежден, что изменения в Конституцию о курсе на вступление Украины в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО) будут приняты Верховной Радой в целом до президентских выборов в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с жителями города Здолбунов Ривненской области.

«Верховная Рада Украины сделала предпоследний шаг для закрепления в украинской Конституции по предложению президента Порошенко необратимости курса Украины на ЕС и НАТО. Включение в повестку дня, первое чтение и заключение Конституционного суда уже есть», - заявил он.

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По словам президента, согласно этим изменениям, обязанностью президента, парламента и правительства будет обеспечение европейского и евроатлантического курса Украины. «Для меня чрезвычайно важно, это означает реализацию этого стратегического курса обязанностью власти, а не декларацией и пиаром», - заявил он, подчеркнув, что внесение изменений в Конституцию о европейском и евроатлантическом курсе Украины будет «очень важным, мощным политическим сигналом».

«Я верю, что до выборов эти изменения будут внесены в Основной закон», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада предварительно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства страны в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Законопроектом предусмотрено в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям парламента принадлежит определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

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В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Планируется, что депутаты смогут принять этот законопроект в целом на следующей сессии ВР.