Украина имеет шанс вступить в НАТО после Македонии - посол

Глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко отметил, что Украина должна продолжать работать на пути к евроатлантической интеграции.

Украина имеет шанс вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО) после присоединения Македонии к Альянсу.

Об этом глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что начались переговоры по вступлению в Альянс 30-го члена - Македонии.

Пристайко выразил убеждение, что Украина не сможет опередить Македонию в процессе присоединения к НАТО.

"Стать 30-м (членом) Украина уже не успеет, но если мы будем работать, мы спокойно можем стать 31-м или 32-м членом НАТО. Как вы знаете, Альянс рассматривает, кроме Македонии, еще три страны, среди них Босния и Герцеговина, Грузия и Украина, как эти стране готовы и готовятся стать членами Альянса", - добавил он.

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Также Пристайко очертил главные задачи Украины на текущий год в процессе вступления в НАТО.

"Наиболее важной задачей, я считаю, остается не только для Украины, но и для всех ее дипломатических представительств, включительно с этой миссией, - это защита нашего государства в войне, которую мы ведем, и от этого мы все наши планы и ведем. Что касается защиты нашего государства - мы должны сделать все необходимое, чтобы наша армия стала способной отразить агрессора, чтобы наше общество было способным победить в гибридной войне", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в НАТО предполагают, что Македония может стать членом Альянса весной 2020 года, если имплементирует соглашение с Грецией о переименовании страны. В НАТО ожидают, что все процедуры, предусмотренные соглашением между Македонией и Грецией, могут быть завершены в середине января 2019 года.

В марте 2018 года в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-соискателя.